Sadaka kutularını çaldı, 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

08.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:08

KONYA'da, 2 ayrı iş yerindeki sadaka kutularını çalan İsmail Karabel (34) polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Karabel ifadesinde, "Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ocak ayında Selçuklu ilçesindeki bir kırtasiye dükanından, Meram ilçesinde de bir köfteciden sadaka kutularının çalınması üzerine araştırma başlattı. 2 iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin 'yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan 5 kaydı bulunan İsmail Karabel olduğunu tespit etti.

Karabel, gözaltına alındı. İfadesinde, "Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenilen Karabel, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karabel'in hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA