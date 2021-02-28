Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek

28.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:29

Bir zamanlar müzik listelerine damga vuran şarkılara imza atan şarkıcı Lara, saçlarını sigortalatma kararı aldı. Ünlü şarkıcı, sigortalama işlemi için 500 bin TL ödeyecek.

Pop müzikte 2000'li yıllara çıkardığı şarkılarla damgasını vuran Lara, uzun bir süre sessizliğini korumuş, değiştirdiği imajı ile yeniden piyasalara giriş yapmıştı.

500 BİN TL ÖDEYECEK

Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, saçları için radikal bir karar aldı. Uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatmak için adım atan ünlü şarkıcı, bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.

Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek

ŞAMPUAN REKLAMLARINA GÖZ KIRPTI

Saçlarının bakımı için doğal bakım kürleri ve sabun kullanan Lara, sigorta işleri için gerekli kurumlarla görüşmeye yapmaya başladı. Mart ayında kesin kararını verecek olan şarkıcı, şampuan reklamlarından teklif almamasına üzüldüğünü belirterek, "Artık bir firmanın ilgisini çekeriz" diye konuştu.

Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sibel Can Türkan Şoray Sedat Kapurtu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 00:32:18. #1.16#
title