Şaban Palabıyık kimdir? Şaban Palabıyık kaç yaşında, nereli?

İnşaat sektöründe birçok projeye imza atan Şaban Palabıyık vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Şaban Palabıyık kimdir? Şaban Palabıyık kaç yaşında, nereli?

İnşaat sektörü alanında çalışmaları ile sosyal medyada sıkça ismini duyduğumuz Şaban Palabıyık kimdir? Şaban Palabıyık kaç yaşında, nereli?

ŞABAN PALABIYIK KİMDİR?

1982 doğumlu Şaban Palabıyık Erzurumludur. Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık röportajında; Konut yapmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Palabıyık, 'Konut yapmak büyük bir sorumluluk çünkü insanlar canlarını sizin yapmış olduğunuz konutlara emanet ediyor. Malum Türkiye 1999 yılında çok büyük bir yaşadı. Depremlerden sonra özellikle Türkiye'de konut yapımlarında depreme dayanıklılık, sağlamlık ve kalite anlamında çok büyük ilerlemeler oldu. Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız inşaat sektörü ile ilgili bir milli seferberlik çağrısında bulunmuştu. Türkiye'de inşaat malzemeleri üreten firmaların gerek arge üretim konusunda çok başarılı noktalara geldiğini biliyoruz. Tabi bizler de müteahhitler olarak bu milli seferberlik çağrısına uyuyoruz' ifadelerini kullandı.