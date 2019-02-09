Saadet Partisi'nin Penguenli Reklam Filmi Ses Getirdi!

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne giderken Saadet Partisi, Sülün Osman reklam filmi ile olay olmuş ve sonrasında yasaklanmıştı. Ardından Saadet Partisi yeni bir reklam filmi hazırladı ve sinema salonlarında gösterime soktu. Penguenlerin başrolde olduğu reklam filmi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

"BENİ TAKİP EDİN HEPİNİZ"

Yerel seçimlere hazırlık sürecinde Saadet Partisi'nin baskılar sonucu yasaklanan 500 sinema salonunda gösterilen Sülün Osman reklam filmi yerine 3 penguenin yer aldığı reklam filmi sosyal medyada çok konuşuldu. 40 saniyelik filmde "-Of ne yapacağız be Kamil! -Bilemiyorum Altan, bilemiyorum. -Hani bir şarkı vardı, bye bye love, bye bye hepınıs. -Beni takip edin hepınız." replikleri "Gemide " ve "Organize İşler" filmlerinden uyarlandı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN REKLAM FİLMİNE İLK YORUM

Partsinin reklan filmini sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partimiz, 81 milyon insanımızı ve tüm seçmenleri dikkate alarak bu reklam filmlerini hazırlıyor. Vatandaşımızı 'oy' olarak değil onları düşünen ve sorgulayan bir birey olarak görüyoruz. Bizi diğer partilerden ayıran işte bu!" yorumunu yaptı.