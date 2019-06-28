Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var
Yenilenen İstanbul seçiminde Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar, Ekrem İmamoğu ve Binali Yıldırım'a ortak canlı yayınla ilgili kırgın olduğunu vurgulayarak "Onlara bir mesaj ilettim. Bu ikili sistem dayatmasına gelin hep beraber 'Hayır' diyelim. Yapmadılar" dedi.
23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Saadet Partisi adına yarışan Necdet Gökçınar, tarihi ortak yayın öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ve AK Partili Binali Yıldırım'a bir mesaj ilettiğini söyledi. Gökçınar, "Baştan beri uygulanan bu ikili sistem dayatmasına gelin hep beraber 'Hayır' diyelim. Yapmadılar." diye konuştu.
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08:12 Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var