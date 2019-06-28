Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var

23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Saadet Partisi adına yarışan Necdet Gökçınar, tarihi ortak yayın öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ve AK Partili Binali Yıldırım'a bir mesaj ilettiğini söyledi. Gökçınar, "Baştan beri uygulanan bu ikili sistem dayatmasına gelin hep beraber 'Hayır' diyelim. Yapmadılar." diye konuştu.