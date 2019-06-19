Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber'de canlı yayında, gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.

Programda talep üzerine konuk davet ettiğini ifade eden Fatih Er'e, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'dan bir çağrı geldi.

"TRT'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Gökçınar, sosyal medya hesabından, "Sayın Fatih Er, arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. TRT'de görüşmek üzere" diye yazarak, Fatih Er'i ve TRT'yi etiketledi.

İMAMOĞLU TRT CANLI YAYININDA SORDU: BENİ NİYE ÇAĞIRMADINIZ?

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini iptal kararıyla mazbatası elinden alınan CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında bugüne kadar TRT'ye çağırılmamasına tepki gösterirken, "Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de; ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız?" dedi.