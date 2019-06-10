Saadet Partili Aktaş'ın Twitter hesabında yaptığı değişikliğin nedeni güldürdü
Saadet Partili Ali Aktaş, "Bursalılar beni belediye başkanları sanıp sövüyorlar" deyip Twitter hesabındaki adının yanına parantez içinde "Bursa BB başkanı olan değil" diye yazdı.
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Ankara'da meydana gelen sağanak yağışta evlerini su basan anne ile kızın kurtarıldığı anlar kamerada