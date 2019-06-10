Saadet Partili Aktaş'ın Twitter hesabında yaptığı değişikliğin nedeni güldürdü

Saadet Partili Aktaş'ın Twitter hesabında yaptığı değişikliğin nedeni güldürdü

Saadet Partili Ali Aktaş, "Bursalılar beni belediye başkanları sanıp sövüyorlar" deyip Twitter hesabındaki adının yanına parantez içinde "Bursa BB başkanı olan değil" diye yazdı.

Saadet Partili Aktaş'ın Twitter hesabında yaptığı değişikliğin nedeni güldürdü