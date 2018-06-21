Saadet Işıl Aksoy, "Olmaz mı Benden Bond Kızı" Paylaşımıyla Takipçilerini Heyecanlandırdı

Saadet Işıl Aksoy, "Olmaz mı Benden Bond Kızı" Paylaşımıyla Takipçilerini Heyecanlandırdı

Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, "Olmaz mı benden Bond kızı" paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Şu sıralar yaz tatilinde bulunan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyadan da uzak kalmıyor. Aksoy, önceki akşam denizden çıkarken çekilen bir videosunu paylaştı ve hayranlarını heyecanlandırdı.

"AYAKLARIMA TAŞLAR BATMIYORMUŞ GİBİ ÇEK"

Aksoy "Ayaklarıma taşlar batmıyormuş gibi çek" mesajıyla paylaştığı videosunu etiketlerken de James Bond filmlerinde Ursula Andress ve Halle Berry ile hafızalara kazınan "denizden çıkış sahnesine" gönderme yapan "bond kızı olmak istiyorum" etiketini kullandı.

Aksoy'un paylaşımına onun Bond kızı rolüne yakışacağını belirten yorumlar yağdı.

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