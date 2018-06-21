Saadet Işıl Aksoy, "Olmaz mı Benden Bond Kızı" Paylaşımıyla Takipçilerini Heyecanlandırdı
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, "Olmaz mı benden Bond kızı" paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Şu sıralar yaz tatilinde bulunan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyadan da uzak kalmıyor. Aksoy, önceki akşam denizden çıkarken çekilen bir videosunu paylaştı ve hayranlarını heyecanlandırdı.
"AYAKLARIMA TAŞLAR BATMIYORMUŞ GİBİ ÇEK"
Aksoy "Ayaklarıma taşlar batmıyormuş gibi çek" mesajıyla paylaştığı videosunu etiketlerken de James Bond filmlerinde Ursula Andress ve Halle Berry ile hafızalara kazınan "denizden çıkış sahnesine" gönderme yapan "bond kızı olmak istiyorum" etiketini kullandı.
Aksoy'un paylaşımına onun Bond kızı rolüne yakışacağını belirten yorumlar yağdı.
YORUMLAR (9)
-
İkinci fotoya bir bakan bir daha bakıyor, akıllara zarar bir göz yanılması var.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Cirkinlige bak gömügün icinede girmis ,,iyi göster sende gösterCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Fotoalrla güzel oynanmış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
aman bi bond kızı ol aman nası da özeniyonuz olmaz olmaz dont kızı felan senden hem napcan olupta ne güzel çimiyon orda burdaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
OLMAZ OLURMU HEMDE ALASI OLUR. ÇATLASIN ARAP HAYRANI GERİCİ YOBAZLAR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır