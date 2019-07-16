S-400 sevkiyatı sürüyor: 11'inci uçak da indi

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 11'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

10'UNCU UÇAK İNDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda sabah erken saatlerde 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

11'İNCİ UÇAK DA İNDİ

Saat 10.00 sıralarında Bakanlık, 11'inci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiği açıkladı.

NE OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz Cuma günü teslimat kapsamında ilk sevkiyatın gerçekleştiğini açıklamıştı. Teslimatın ilk 4 günde 9 uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde S-400'lerin teslimatına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya'yla beraber yapmak" dedi.

Kaynak: AA