S-400 malzemelerini taşıyan 8. uçak Mürted'e indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" denildi.
S-400 füze ve hava savunma sistemi parçalarını taşıyan 7 uçak ise daha önce Mürted Hava Meydanı'na inmiş ve malzemeleri bırakmıştı.
Sistemin en kritik parçası sayılan füzelerin Türkiye'ye sevkiyatının ise deniz yoluyla olacağı belirtiliyor.
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