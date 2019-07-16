S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on ikinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında on ikinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

Kaynak: AA