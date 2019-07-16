S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on ikinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on ikinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on ikinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
Kaynak: AA
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