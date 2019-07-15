S-400'lerde 9. uçağın intikali yapıldı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor. Bu kapsamda, dokuzuncu uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.

FÜZE RAMPASI İNDİ

Mürted Hava Üssü'ne gelen 9. uçaktan, füze rampası indirildi. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.

Kaynak: AA