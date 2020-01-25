: Rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

25.01.2020 04:03 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:05

Adana'da rüzgardan çatısı uçan evin bazı duvarlarında da göçükler oluştu.

Edinilen bilgiye göre merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Gülnaz Nazlı'ya ait müstakil evin çinko çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu.

Evin bazı duvarları da rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında evde bulunan Nazlı ailesinden ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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