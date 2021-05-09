Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
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Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı

Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi.

Sovyetler Birliği ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde her yıl Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen askeri geçit töreni bu yıl da gövde gösterisine sahne oldu. Rusya ordusundan toplam 190 askeri birimin yer aldığı geçit töreninde Bumerang tekerlekli zırhlılar, S - 400 Hava Savunma Sistemleri, Modern Tayfun zırhlı araçları, BMP-2 araçları, Kurganets-25 zırhlı araçları ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait 76 helikopter ve uçak yer aldı.

Rus ordusunun gövde gösterisi yaptığı törene katılan 12 bin 500 kişi modern Rus silahlarını ayakta alkışlayarak izlerken Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçit töreninde geliştirdikleri silahları izledi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın da katıldığı törenlerin açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Göstermiş olduğunuz cesaretin ve metanetinin önünde eğiliyoruz. Nazizme karşı kazanılan zaferdeki büyük başarının Sovyet halkı tarafından başarıldığını her zaman hatırlayacağız. Rus halkı cephelerde cesurca savaşırken aynı zamanda ülkenin savunması için fabrikalarda durmadan çalışarak ne kadar özverili olduğunu gösterdi. Nazizme karşı kazanılan zaferin Sovyet halkı tarafından alındığını her zaman hatırlayacağız. Yahudi ve Rus düşmanlığı tutkusuyla Avrupa'yı yerle bir eden Nazileri Rus halkı durdurdu. Bu unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Törenden sonra anıta çelenk bıraktılar

Rusya lideri Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, askeri geçit töreninde Rus ordusunu selamladıktan sonra birlikte Kremlin Sarayı duvarındaki Meçhul Asker Anıtı'na geçti. Burada Putin, Şoygu ve Rahman birlikte anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Putin ve beraberindekiler daha sonra İkinci Dünya Savaşı anıtlarına da karanfil bırakırken törenin tamamlanmasından sonra halk ile birlikte fotoğraflar çektirdi. - MOSKOVA

Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı
Rusya, Zafer Günü'nü askeri geçit töreniyle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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