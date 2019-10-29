Rusya teröristlere verilen sürenin dolmasına dakikalar kala duyurdu: Çekilme tamamlandı

29.10.2019 17:44

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtti. Rusya ile yapılan mutabakat gereği süre bugün saat 18:00'da doldu.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

Türkiye ve Rusya, YPG'ye bağlı birliklerin operasyon bölgesinden çekilmesi için anlaşmaya varmıştı. Soçi'deki mutabakata göre Türkiye çekilme için 150 saat süre vermişti.

Söz konusu 150 saat bugün saat 18.00'de sona eriyordu.

ÇAVUŞOĞLU: ÇEKİLME HENÜZ TAMAMLANMADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu açıklamadan önce "Çekilenler de var. Rejim ve Rusya bunu teyit ediyor. Henüz tamamını çekildiğini söylemek mümkün değil. Askerlerimiz arasında temas var. Rusya'dan askeri heyet geliyor." demişti.

AKAR: TERÖRİSTLERİN BÖLGEDE KALDIĞI GÖZÜKÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın mensuplarıyla görüştü. Sohbet sırasında gündeme ilişkin soruları da cevaplayan Bakan Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin harekat bölgesinden çekilmediğini söyledi. Akar ayrıca, ABD askeri ataşesini Genelkurmay'a davet edip bu durumu sorduklarını ve izahat istediklerini söyledi.