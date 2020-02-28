Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı

İdlib'deki Türk askeri konvoyuna Esed Rejimi tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Rusya "Saldırıda bizim uçaklarımız yok" dedi. Rus Interfax Haber Ajansı ise Rusya'nın seyir füzeleri yüklü iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladığı haberini geçti.

28.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:43
Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı

'de Esed Rejimi'nin saldırısı sonucunda 33 Türk askeri şehit oldu. Dün geceden beri Suriye'de hareketli dakikalar yaşıyor. Rus Interfax Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre seyir füzeleri yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına doğru yola çıkardı.

Dün gece Türkiye'yi yasa boğan haberler geldi. İdlib'de Esed Rejimi Türk askeri konvoyuna haber saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralı askerlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

RUSYA, FÜZE YÜKLÜ FIRKATEYN YOLLADI

Rusya merkezli Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya, Karadeniz Filo'sunda bulunan seyir füzesi yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı.

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