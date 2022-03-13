Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2)
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Hasar almış binalar Yıkım çalışmaları Yıkıntı altında kalan araçlar Hastanede yatan yaralılar Yardım merkezi Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.
Hasar almış binalar
Yıkım çalışmaları
Yıkıntı altında kalan araçlar
Hastanede yatan yaralılar
Yardım merkezi Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.