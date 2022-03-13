Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2) - Haberler

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2)

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Hasar almış binalar Yıkım çalışmaları Yıkıntı altında kalan araçlar Hastanede yatan yaralılar Yardım merkezi Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Hasar almış binalar

Yıkım çalışmaları

Yıkıntı altında kalan araçlar

Hastanede yatan yaralılar

Yardım merkezi Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2)

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2)

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2)

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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