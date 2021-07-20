Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti
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Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, 2017'den beri üzerinde çalışılan Rus üretimim S-500 Prometheus hava savunma-füze sisteminin atış testinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2017'den beri üzerinde çalışılan Rus üretimim S-500 Prometheus hava savunma-füze sisteminin atış testinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya tarafından, S-400 hava savunma-füze sistemlerinin daha ileri versiyonu olarak geliştirilen ve 2017 yılından beri Rus mühendislerin üzerinde çalıştığı S-500 Prometheus hava savunma sistemlerinin atış testi geçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Astrahan Oblastı'na bağlı Znamensk kentinde yer alan Kapustin Yar uzay üssünde S-500 Prometheus hava savunma-füze sisteminin atış testinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Test sırasında S-500 ile hareket eden balistik bir füzenin vurulduğunu bildiren Bakanlık, "Son teknoloji S-500 Prometheus füze sistemi, hızlı hareket eden bir balistik hedefi vurmak için Kapustin Yar eğitim sahasında test dildi. Kaydedilen verilere göre hedef nişan alındı. Test denemelerinin bir parçası olarak gerçekleştirilen muharebe atışları, füze sisteminin taktik ve teknik performans özelliklerini ve Rusya'nın hava savunma askeri donanımının yüksek güvenilirliğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca tüm testlerinin tamamlanmasının ardından S-500 sistemlerinin hava ve füze savunma birimlerine teslim edileceğini kaydeden Bakanlık, "İlk S-500 sisteminin, tam bir test döngüsünün tamamlanmasının ardından Moskova hava ve füze savunma birimine tedarik edilmesini planlıyoruz" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti
Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti
Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti
Rusya, S-500 Prometheus hava savunma sistemini test etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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