Rusya'nın Kim Kardashianı'ndan Şaşırtan İtiraf: Estetik Operasyon Geçirmedim

Fiziki görünümünde son birkaç yıl içinde tepeden tırnağa değişim meydana gelen ve Rus Kim Kardashian olarak tanınan Yekaterina Galiçenko, göğüslerini ve kalçalarını büyütmek için bir tek estetik operasyon dahi geçirmediğini söyledi. 20 yaşındaki Galiçenko, uzmanların tüm vücudunda estetik olduğunu söylemesine rağmen hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

"DAVA AÇARIM"

Yüzünde, göğüslerinde ve kalçalarında herhangi bir işlem yapılmadığını öne süren 'Rus Kardashian', bıçak altına yattığı konusunda ısrarcı davranan medya kuruluşlarını dava edeceğini söyledi.Bugünkü fiziğini düzenli spor yapmaya borçlu belirten Galiçenko, "Dudaklarım kozmetoloji sayesinde böyle. Düzenli spor ve iyi beslenme, vücut şeklimi geliştirdi. Göğüslerime gelince, güzel bir kalıtıma sahibim" dedi.

"FOTOĞRAFLARIMDA KÜÇÜK DÜZELTMELER YAPIYORUM"

Instagram'daki tüm popüler kızlar gibi fotoğrafları üzerinde küçük düzeltmeler yaptığını itiraf eden Galiçenko, ancak hiçbir şeyi abartmadığını kaydetti.