: Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi

16.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:42

Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin de bulunduğu İstiklal Caddesi'ndeki bir cadde üzerine dev Putin posteri asmaya çalışan Rus sanatçı Alexander Donskoy "Putin, Rusya'yı bir süper kahraman gibi ele geçirdi" dedi. Donskoy ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, posterler kısa bir süre içinde toplandı.

"PUTİN RUSYA MI?"

Donskoy, dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in dev posterlerini asmaya çalıştı. "Putin, Rusya mı?" isimli projesini "sanat meraklılarına" tanıtmak istediğini dile getiren Donskoy'un dev çizimlerinde Putin bir süper kahraman gibi resmedildi. Reuters'a konuşan Donskoy, "Şu anda Rusya ile Türkiye arasında bir gerilim var. Ben de buraya Türkiye'nin merkezine ve Rusya başkonsolosluğunun da bulunduğu ana caddeye gelerek Rusya'nın Putin olduğunu gösteriyorum" dedi.

"BEN BARIŞ ELÇİSİYİM"

Donskoy, "Putin'in Rusya'yı nasıl ele geçirdiğini göstermek istiyorum. Aynı bir süper kahraman gibi yaptı bunu. Ben de portrelerin üzerine 'Putin bir süper kahraman' yazdım. Bu gösterinin bir benzerini ABD başta olmak üzere birçok ülkede de yapmak istediğini söyleyen Donskoy, "Diğer Batılı demokratik ülkelerde de yapacağım. Rus halkının, Putin'e yönelik uygulanan yaptırımlarının aslında kendilerine yapılıyormuş gibi gördüğünü göstermek istiyorum. Ben barış elçisiyim" ifadesini kullandı.

"İZNİ YOK"

Donskoy'un çizimleri kısa bir süre içerisinde toplandı. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer Donskoy'un böyle bir etkinlik için yasal izin almadığını duyurdu.

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