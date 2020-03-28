Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, koronavirüsü tedavi edecek sıtmada kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı geliştirildiğini açıkladı.
28.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.
Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.
"TEDAVİ ŞEMASINI GELİŞTİRDİ"
Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.