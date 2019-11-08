Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı

08.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:46

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde varılan Soçi mutabakatı, Türk-Rus ordusunun ortak devriyesini öngörüyordu. Mutabakat kapsamında 3'üncü ortak devriye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" açıklamasını yaptı.

3. DEVRİYE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

Kaynak: İHA