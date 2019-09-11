Rusya İdlib'i yine vurdu

11.09.2019 10:42

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib'deki sivil yerleşimlere 12 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları 12 gün aradan sonra bölgedeki sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Rus uçakları, İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş ilçesine bağlı Dahır ve Kefer Mares köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi de Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Has, Hazarin, Rikaya, Maar Şimşe,Tel Minnes, Maar Şimarin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

Atme kampına yerleşen suriyeli sayısı 1 milyona ulaştı

SURİYE'de Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kırsalında yer alan Atme Çadır Kenti'ne yerleşen Suriyelilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

SURİYE'de Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kırsalında yer alan Atme Çadır Kenti'ne yerleşen Suriyelilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta yüzbinlerce kişi Suriye rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırları yakınlarındaki Atme Kasabası'na göç etti. Kasaba, 8 senede kurulan binlerce çadırla, çadır kente dönüştürüldü. Mayıs ayında 600 bin olan çadır kentin nüfusu, Esad rejiminin son 3 aydır İdlib'in güneyinde artırdığı bombardımanlar nedeniyle 1 milyona ulaştı.

Türk Kızılayı'nın çadır, gıda ve hijyen malzemesi desteği verdiği Suriyeliler, savaşın bir an önce bitmesini istedi. Yaz ayında aşırı sıcaklıklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen Suriyeliler, kısıtlı su ve elektrik nedeniyle yaşamın daha zor hale geldiğini kaydetti. Halep'teki rejim saldırılarından kaçarak çadır kente yerleştiğini söyleyen Abdullah Hamd, 3 çocuğunun sağlıklı büyümesi ve iyi eğitim alması için yardım istedi.

Öte yandan, muhaliflerin son kalesi durumundaki İdlib'in savaştan önce nüfusunun 1.4 milyonken, göçler nedeniyle 4.5 milyona ulaştığı ve son 1 senedir kent içerisinde de 950 bin kişinin yer değiştirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA