Rusya, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyor
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Rusya, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

10.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:12
Rusya, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü , 'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

Başkent 'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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