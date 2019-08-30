Rusya: Esad rejim güçleri İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edecek

30.08.2019 15:07

Rusya, Esad rejim güçlerinin 31 Ağustos tarihinden itibaren çatışmaların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İdlib ile ilgili gelişmelerin henüz Türkiye'nin isteği seviyede olmadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suriye ordusu, cumartesi gününden itibaren İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkese gidecek.

Bakanlık açıklamasında, bölgedeki silahlı grupların da ateşkese uymaları çağrısı yapıldı.

ERDOĞAN: İDLİB'DEKİ GELİŞMELER İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, İdlib'le ilgili gelişmelerin henüz Türkiye'nin isteği seviyede olmadığını söyledi.

Erdoğan, "İdlib ile ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktada dersek' yalan olur" ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD arasında sorun yaratan F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Erdoğan, "ABD, F-35'ler konusundaki tutumunu devam ettirirse biz tabi başımızı çaresine bakacağız" dedi.