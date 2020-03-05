Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı

05.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de artan gerilimi azaltmak ve bölgede ateşkesi sağlamak amacıyla başkent Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

KRİTİK ZİRVEDEN ATEŞKES ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki kritik görüşmesinden ateşkes kararı çıktı. Zirvede varılan mutabakata göre; İdlib'de bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek" dedi.

PUTİN, BASIN TOPLANTISININ ARDINDAN ERDOĞAN'I UĞURLADI

Baş başa ve heyetler arası süren yaklaşık 6 saatlik toplantı sonrası yapılan basın toplantısının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Basın toplantısı sonrası çekilen kareler, iki devlet başkanının buluşmadan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.

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