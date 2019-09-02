Bir yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye tatbikat yaptırıldı

02.09.2019 12:45

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan 2 çocuk annesi Yuliya Habirova, bundan dört gün önce polisi arayarak bir yaşındaki erkek bebeğinin kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri anneyi şüpheli buldu. Sorguya çekilen genç kadın, bebeğini iple boğarak öldürdükten sonra evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

"ONA YEMEK ALACAK PARAM YOKTU"

İtiraf üzerine genç kadına olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikat sırasında hıçkırıklara boğulan anne, "Bir daha hiç olmaması için, bir daha ağlamaması için yaptım. Ona yemek alacak param yoktu" dedi.

Annenin gösterdiği yeri kazan ekipler, bebeğin battaniyeye sarılmış cesedine ulaştı.

"KARDEŞİMİN AĞLAMASI BİR ANDA KESİLDİ"

Rus basınına konuşan komşular, olay sırasında evde olan Habirova'nın beş yaşındaki kızının, psikologlara yaşananları anlatırken, "Annem o gün içki içmişti, kardeşimse çok ağlıyordu, bir anda ağlaması kesildi" dediğini aktardı.

Gözaltına alınan annenin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

Kaynak: DHA