Rusya'da uçaktaki çiftin gayri ahlaki görüntüleri ülkede infial yarattı
Rusya'da bir uçakta kaydedilen görüntülerde genç çift, yolculuk esnasında gayri ahlaki hareketlerde bulununca ülkede infial yarattı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.
Rusya'da bir uçak içinde kaydedilen görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Birbiriyle yakınlaşan çift, toplum içinde gayri ahlaki hareketlerde bulundu.
Koltuğun arkasına gizlenerek yakınlaşan çift, hava yolu personelinin kendilerini uyarmasıyla şaşkınlık yaşadı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde genç çiftin dudak dudağa öpüştüğü, erkeğin cinsel organının ise dışarıda olduğu görüldü. Havayolu personelinin uyarısıyla ayrılan çiftin yaşadığı şok yüzlerinden okundu.
Havayolu şirketi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yolcuların akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.
VİDEO: Rusya'da uçaktaki çiftin gayri ahlaki görüntüleri ülkede infial yarattı