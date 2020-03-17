Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor - Haberler
Moskova, Rusya, İşçi, Sağlık, Dünya, Güncel

Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor

Vaka sayısının hızla arttığı ülkelerden biri olan Rusya'da inşa edilen koronavirüs hastanesinin inşaatında onlarca kişi kar yağışına aldırış etmeden harıl harıl çalışıyor.

17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:54
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor

Vaka sayısının 93'e ulaştığı Rusya'da inşa edilmeye başlanan koronavirüs hastanesinden yeni görüntüler geldi. Başkent Moskova yakınlarında inşa edilen hastane inşaatında yoğun kar yağışına rağmen onlarca işçinin çalışması dikkatlerden kaçmadı.

KAR ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

Kısa sürede tamamlanması beklenen hastanenin inşasında çalışan işçilerin yoğun kar yağışı altında çalışmaları dikkat çeken husus oldu. Soğuk havaya rağmen işçilerin yoğun emek gösterdikleri hastanenin, yapım çalışmaları devam ediyor.

92 MİLYON STERLİNE MAL OLACAK

Rusya koronavirüs vaka sayısının en az olduğu büyük ülkeler arasında olmasına rağmen, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vaka sayısının artmasının beklendiğini bu nedenle Kremlin'e yakın bir bölgede 92 milyon sterline mal olacak büyük bir hastanenin inşaatının başlaması için talimat vermişti.

Putin'e olan yakınlığı ile bilinen belediye başkanı Sergey, hastanenin Kremlin'de yaşayan insanlar için her hangi bir tehdit oluşturmayacağının garantisi vermişti.

EVLERE YAKIN BÖLGEDE İNŞA EDİLİYOR

Prefabrik malzemelerden yapılacak olan ve gerekli tüm tıbbi cihazlar ile donatılacak olan hastanenin kısa sürede tamamlanacağı ama hastanenin kaç hasta hasta alma kapasitesi olduğu ve tam olarak ne zaman biteceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Hastane evlerden 250 metre uzakta inşa edilirken, belediye başkanı şehir olarak her türlü ihtimale karşı tedbirli olmak zorunda olduklarını, en ufak bir virüs işareti gösteren hastaların hemen tedavi altına alınacağını iletti.

RUSYA'DA 93 VAKA GÖRÜLDÜ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgın 180 bini aşkın kişide görülürken, Rusya'da da 93 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ülkede henüz can kaybı yaşanmazken alınan önlemler kapsamında ülkede spor müsabakaları ertelendi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor

Haberin Videosu:

Vaka sayısının hızla arttığı ülkelerden biri olan Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
DJ BORİS BREJCHA: ONLAR ŞEHİR DIŞINDA HASTANE KURUYOR, BİZİMKİLER HAZIR YURDU BEĞENMİYOR VE KAÇIYORLAR. GEL DE ÇILDIRMA.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı Haber
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Tom Hanks Rita Wilson Guido Senia
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Radamel Falcao Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:04:17. #1.15#