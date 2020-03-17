Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor Vaka sayısının hızla arttığı ülkelerden biri olan Rusya'da inşa edilen koronavirüs hastanesinin inşaatında onlarca kişi kar yağışına aldırış etmeden harıl harıl çalışıyor.

Vaka sayısının 93'e ulaştığı Rusya'da inşa edilmeye başlanan koronavirüs hastanesinden yeni görüntüler geldi. Başkent Moskova yakınlarında inşa edilen hastane inşaatında yoğun kar yağışına rağmen onlarca işçinin çalışması dikkatlerden kaçmadı.

KAR ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

Kısa sürede tamamlanması beklenen hastanenin inşasında çalışan işçilerin yoğun kar yağışı altında çalışmaları dikkat çeken husus oldu. Soğuk havaya rağmen işçilerin yoğun emek gösterdikleri hastanenin, yapım çalışmaları devam ediyor.

92 MİLYON STERLİNE MAL OLACAK

Rusya koronavirüs vaka sayısının en az olduğu büyük ülkeler arasında olmasına rağmen, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vaka sayısının artmasının beklendiğini bu nedenle Kremlin'e yakın bir bölgede 92 milyon sterline mal olacak büyük bir hastanenin inşaatının başlaması için talimat vermişti.

Putin'e olan yakınlığı ile bilinen belediye başkanı Sergey, hastanenin Kremlin'de yaşayan insanlar için her hangi bir tehdit oluşturmayacağının garantisi vermişti.

EVLERE YAKIN BÖLGEDE İNŞA EDİLİYOR

Prefabrik malzemelerden yapılacak olan ve gerekli tüm tıbbi cihazlar ile donatılacak olan hastanenin kısa sürede tamamlanacağı ama hastanenin kaç hasta hasta alma kapasitesi olduğu ve tam olarak ne zaman biteceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Hastane evlerden 250 metre uzakta inşa edilirken, belediye başkanı şehir olarak her türlü ihtimale karşı tedbirli olmak zorunda olduklarını, en ufak bir virüs işareti gösteren hastaların hemen tedavi altına alınacağını iletti.

RUSYA'DA 93 VAKA GÖRÜLDÜ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgın 180 bini aşkın kişide görülürken, Rusya'da da 93 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ülkede henüz can kaybı yaşanmazken alınan önlemler kapsamında ülkede spor müsabakaları ertelendi.