Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı

27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:15

Yılın bu zamanında Rusya'da yaşam bir uçtan diğerine geçer. Güneş ışığından kar yağışına; yeşilden griye; kayısılardan bozulmuş elmalara. Uyum sağlama en iyilerimizde bile duygusal gerginliğe ve hastalıklara neden olabilir. Fakat görünüşe göre sadece insanlar acı çekmiyor.

HAYVANLAR İÇİN GÖZLÜKLÜ ÇÖZÜM

Veterinerlik uzmanlarına göre, ülkenin 20 milyonluk büyükbaş hayvan popülasyonu özellikle kış depresyonundan kolaylıkla etkileniyor. Ne mutlu ki, bilim insanları Rus kışı problemine sanal gerçeklik gözlükleriyle bir çözüm bulduğuna inanıyor. Prototip gözlüğün tam tasarımı çok gizli. Fakat bazı detaylar şimdiden sızmış durumda. Yerel medya, ineğin anatomik yapısına uyarlanmış başa sarılan gözlüklerin "özgün şekliyle" övünüyor. İneklerin kırmızıyı mavi ve yeşile göre daha iyi algıladığını gösteren deneysel verilerden yararlanıldı. Sonuç olarak filmin tanıtım videosu, sevimli, yeşil, yazlık, çayır tarzında yeşilliklere odaklanıyor.

ÜRETİMDEKİ ETKİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Moskova'nın kuzeybatısındaki bir çiftlik prototipler gözlükleri çoktan olumlu sonuçlarla test etmeye başladı bile. Çiftlikteki ineklerin neredeyse hepsi daha sakinleşti ve duygu durumları iyileşti. Araştırmacılar toplam süt üretimi üzerindeki etkileri izlemeyi sürdüreceklerini söylüyor.

Moskova bölgesinin tarım yetkilileri pazartesi günü yayımladıkları açıklamada süt üreticilerinin, sığırlarının mutluluğunuilerletmek amacıyla "en iyi uluslararası uygulamayı' kullandığını söyledi. Yetkililer ayrıca çiftliklerin sakinleştirici klasik müzik çalmak için ses teçhizatları kurduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE BENZER METOTLAR UYGULANDI

Sığırlara müzik terapisi Rusya'da özellikle yeni bir teknoloji değil. 2013'te Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde bir çiftlik, bunun ideal ses protokolü olarak görüldüğünü bildirdi. Çiftliğin yerleştirdiği düzen şöyleydi: Otlarken Çaykovski, uyurken Mozart, süt sağılırken de 1980'ler popu veya çağdaş enstrümantal müzik.

Rusya'nın uluslararası tarımsal etkin güç olma yolundaki çabalarının merkezine teknolojik çözümler yerleştirildi. Rusya şimdiden, tarihsel olarak durgun olan sektörden geriye dönerek ciddi başarıyla övünebilir. Bütçe açısından Rusya için tarımsal ihracatlar artık silah satışlarından daha değerli.

Fakat sosyal medyadaki daha keskin dilli yorumlara göre, sığırlar için sanal gerçeklik yeniliği, ülke yönetiminin vatandaşlarıyla nasıl başa çıkmayı tercih ettiği konusunda belirgin paralelliklere sahip.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Rus gerçekliğinden şikayet eden herkes yakında sanal gerçeklik gözlükleri takmaya mecbur edilecek. Ekran, resmi televizyon kanallarının haberlerini yayınlıyor olacak" paylaşımında bulundu.

(Independent Türkçe)