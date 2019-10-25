Rusya'da bir asker, 8 silah arkadaşını öldürdü
Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde görev yapan bir asker, silah arkadaşlarının üzerine rastgele ateş etti. Olayda 8 asker hayatını kaybetti.
Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir askerin, 8 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi.
DİĞER ASKERLERİN ÜZERİNE RASTGELE ATEŞ AÇTI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.
8 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı. Saldırıyı düzenleyen askerin gözaltına alındığı kaydedildi.