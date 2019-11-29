Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü

29.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:25

Rusya'da 20 yaşındaki erkek arkadaşı Daniil Vasiliev ile bir süredir birliktelik yaşayan 37 yaşındaki Aleksandra Palibnaya arasında tartışma yaşandı. Aleksandra, erkek arkadaşı Daniil'e tartışma sırasında "Jigolo" diye bağırınca, genç adam yanındaki bıçakla sevgilisini öldürdü.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olayın bir numaralı şüphelisi olarak düşündüğü adamın annesinin evine baskın düzenledi. Annesi, oğlunun cinayeti kendisine itiraf ettiğini söyledi. Vasiliev, polisler gelmeden önce annesinin evinden otomobille uzaklaşmaya çalışmış, ancak kaza yapınca evden ve peşindeki polislerden uzaklaşamamıştı.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve adalete teslim edilen 20 yaşındaki katil zanlısı, polis sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevinde konuldu.

KADININ BİR ÇOCUĞU VARDI

Daniil Vasiliev, cinayeti polislere itiraf ederken aynı zamanda kendisinden 17 yaş büyük olan sevgilisinin tüm masraflarını karşıladığını, hatta ona kıyafetler aldığını da itiraf etti. Bir çocuk annesi kurban ile Daniil Vasiliev'in ne kadardır birlikte olduğu bilinmiyor.