Rusya'da baharın müjdecisi "Maslenitsa" bayramı

Şef aşçı Maksim Sırnikov'un krep hazırlamasından detaylar MOSKOVA - Rusya, Büyük Oruç'tan önceki hafta olarak bilinen Maslenitsa'yı kutluyor. Ortodoks inancında Paskalya bayramından sekiz hafta önce kutlanan, Slav dini ve halk bayramında evlerden krep kokusu yükseliyor. Süt ve süt ürünleri tüketiminin yasak olduğu Ortodoks inancına göre, oruç öncesi son krepler tüketilecek.