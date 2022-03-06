Rusya'da baharın müjdecisi "Maslenitsa" bayramı - Haberler

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Rusya'da baharın müjdecisi "Maslenitsa" bayramı

AA, Evgenii Bugubaev - Güncel
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Şef aşçı Maksim Sırnikov'un krep hazırlamasından detaylar MOSKOVA - Rusya, Büyük Oruç'tan önceki hafta olarak bilinen Maslenitsa'yı kutluyor.

Şef aşçı Maksim Sırnikov'un krep hazırlamasından detaylar MOSKOVA - Rusya, Büyük Oruç'tan önceki hafta olarak bilinen Maslenitsa'yı kutluyor. Ortodoks inancında Paskalya bayramından sekiz hafta önce kutlanan, Slav dini ve halk bayramında evlerden krep kokusu yükseliyor. Süt ve süt ürünleri tüketiminin yasak olduğu Ortodoks inancına göre, oruç öncesi son krepler tüketilecek.

Rusya'da baharın müjdecisi Maslenitsa bayramı

Rusya'da baharın müjdecisi Maslenitsa bayramı

Rusya'da baharın müjdecisi Maslenitsa bayramı

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Ortodoks, Rusya, Oruç, Güncel, Haberler

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