Rusya'da 2 binden fazla yapının ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saat kapatıldı
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Rusya'da 2 binden fazla yapının ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saat kapatıldı

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da 2 binden fazla yapının ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saat kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, hükümet ve parlamento binalarının yanı sıra Ostankino Kulesi, Büyük Tiyatro, bazı müze, stadyum ve parklar dahil 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada milyonlarca kişinin etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu insanlar, dünya ile ilgili nelerin yaşandığını, yarın ne olacağını ve çocuklara nelerin kalacağını düşünüyor." dedi.

WWF Rusya Müdürü Dmitriy Gorşkov da daha önce doğa ve insan için tehlikeli kazaların yaşandığını, dünyada meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin açık olması gerektiğini söyledi.

WWF tarafından 2007'den beri her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıt, yapı ve binaların ışıkları 1 saatliğine kapatılıyor.

Rusya, etkinliğe 2009'dan beri katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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