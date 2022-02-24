RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

RUSYA'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a saldırı başlatması üzerine Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum örgütleri Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanarak protesto eylemi yaptı. Protesto gösterisine katılan ve Rus olduğunu söyleyen bir kadın, 'Rus halkı savaş istemiyor. Putin, dur' pankart taşıdı.

Rusya Başkonsolosluğu'nun İstiklal Caddesi üzerindeki binasının önünde toplanan Ukraynalılara bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi. Türkiye'de yaşayan Ukraynalıların yanına gelen dernek üyeleri sık sık Rusya aleyhine sloganlar attı. Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, yaptığı açıklamada Rusya'nın katliam yaptığını ifade ederek, "Bütün dünyanın gözlerinin önünde Rusya Ukrayna'yı parça parça yutmakta. Aylardır bu tartışma sürüyor. Rusya'nın bu planları bir şekilde gündemdeydi fakat maalesef gerek dünyada gerekse de ülkemizde Rus yanlısı çevreler ısrarla işgali görünmez hale getirmeye çalıştılar. Rusya'nın eylemleri açık işgalleri açık katliamları bir şekilde Rusya'nın güvenliği ile kendisini koruma hakkıyla ilişkilendirilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.

Protesto eyleminde konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ise 'İnsanlık tarihine yeni bir kara leke daha kazınmış oldu. Maalesef Rusya aylardan bu yana kuşatmış olduğu Ukrayna'ya Moğol orduları gibi barbarca girdi ve Ukrayna'nın şehirlerini bir baştan diğerine bombardıman etmekte. Ancak Rusya Ukrayna'ya girmeyeceğini, meseleleri diplomatik girişimlerle çözeceğini, savaş istemediğini, savaşa kesinlikle taraf olmadığını söyleye söyleye yaptı bu işgal girişimlerini. Rusya yeni bir cinayete, yeni bir katliama soyunmuştur. Rusya'nın yapmış olduğu bu işgalin uluslararası hukuk açısından da insanlık açısından da bir suç olduğu muhakkaktır. Rusya yapmış olduğu katliamı meşrulaştıramaz. Biz her ne olursa olsun Rusya'nın katliamını kınıyoruz, derhal Ukrayna topraklarını terk etmesini talep ediyoruz. Muhakkak bütün bunların hepsi bir deftere kaydediliyor. Zamanı geldiğinde birileri için yüz kızartıcı suç olarak önlerine muhakkak konulacaktır" ifadelerini kullandı. Protesto eyleminde Rusya vatandaşı olduğunu söyleyen bir kadın elinde 'Rus halkı bu savaşı istemiyor, Putin dur' yazılı döviz taşıdı. İsmini açıklamak istemeyen kadın 'Biz savaş istemiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bizim dostumuz. Gerçek Ruslar, Ukraynalıları gerçekten sever. Biz savaşı gerçekten istemiyoruz. Benim bütün arkadaşlarım 'Savaşa hayır" diyor. Bu gerçekten kötü. Rus halkı bu savaşı istemiyor, lütfen durun" diye konuştu. Toplanan kalabalık yapılan açıklamaların ardından dağıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.