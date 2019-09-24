Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek

24.09.2019 14:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rus vatandaşlarıyla evlenen yabancıların vatandaşlık hakkı edinme süresi 1 yıla düşürüldü.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Rusya'da geçtiğimiz yıllarda Rus vatandaşlığına geçiş ile ilgili hazırlanan tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnameyi imzalamasıyla resmileşti. Buna göre, yabancılar Rus vatandaşıyla evlendikten 1 yıl sonra resmi başvuru yapıp resmen Rusya vatandaşı olabilecek. Uzun zamandır üzerinde çalışılan tasarının resmiyete kavuşmasıyla birlikte Ruslarla evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

DAHA ÖNCE 3 YILDI

Rus vatandaşlarıyla evlenenlerin doğrudan Rusya vatandaşlığına geçiş süresi daha önce en az 3 yıldı. Putin'in imzaladığı kararname, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 2 Ekim'de fiili olarak uygulanmaya başlanacak.