Ruşen Çakır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Çakır'ın hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ruşen Çakır geliyor. Peki, Ruşen Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Çakır'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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RUŞEN ÇAKIR KİMDİR?

Ruşen Çakır (d. 25 Ocak 1962, Hopa), Türk gazeteci.

Ruşen Çakır doğum tarihi : 25 Ocak 1962

Ruşen Çakır kaç yaşında : 59 yaşında

Ruşen Çakır nereli : Artvin

Ruşen Çakır mesleği ne : Gazeteci

Gazeteciliğe 1985 yılında Nokta Dergisi'nde başladı. Sırasıyla Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, Vatan, NTV'de çalıştı. TESEV'de Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası Programını yönetti. Sosyolog Şerif Mardin'le 2007 yılında yaptığı bir röportajda Mardin'in ortaya attığı "Mahalle baskısı" kavramı medyada uzun süre tartışma konusu oldu. 2002 yılının Aralık ayından 11 Ekim 2014 tarihinde kadar Vatan gazetesi'nde gazeteciliğe devam etti. Ardından Habertürk Gazetesi'ne geçti ve bu gazetede köşe yazıları yazdı. 2016 yılında Habertürk'teki işine son verilen Ruşen Çakır, Medyascope isimli yayın platformu vasıtasıyla gazetecilik faaliyetlerine devam etmektedir.

Ruşen Çakır, Müge İplikçi ile evlidir ve Ali Deniz adında bir çocuk babasıdır. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yarıda bıraktı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Ruşen Çakır'ın Twitter'da toplamda 762 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabını "@cakir_rusen" adresinden takip edebilirsiniz.