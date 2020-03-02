Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
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Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Rus savaş gemisi Novocherkassk İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında askerlerin güvertede olması ve geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

02.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:53
Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Rus Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den 'na girdi.

GÜVERTESİNDE ASKER GÖRÜLDÜ

Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti.

AĞIR SİLAHLI ASKER NÖBET TUTTU

Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü. Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Doğu Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.


Haber Videosu

: Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
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