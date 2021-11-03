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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Saat 11.00 sıralarında boğazın en dar noktası olan Rumeli Hisarı'ndan geçen Rus savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı gemisi eşlik etti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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