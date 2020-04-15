Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haber
Dünya, Güncel

Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı

Rus psikolog Sergey Lang koronavirüse karşı en kırılgan olan kişilerin aslında hastalanmayacağını düşünen kişiler olduğunu açıkladı. Lang, hastalığa yakalanmayla ilgili aşırı endişe duyanların da büyük risk altında olduğunu söyledi.

15.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:58
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı

Dünyada 130 bin kişiyi öldüren 2 milyon kişiyi de enfekte eden koronavirüsle ilgili Rus psikolog Sergey Lang'dan çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma şansının sadece önlemlere uyulmasına bağlı olmadığını, beynin nasıl çalıştığının da bunda etkili olduğunu ifade eden Rus psikolog Sergey Lang, en kırılgan grupta kendilerinin kırılgan olduğunu düşünmeyen bireyler bulunduğunu vurguladı.

"KORONAVİRÜSTE EN TEHLİKELİLER 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYENLER"

Sputnik'e demeç veren Lang, "Kişi hastalanamayacağını düşündüğünde, öz koruma güdüleri çalışmıyor. Bu kişi, kendisinde oluşacak tehlikeli emareleri fark edemez, koronavirüs belirtileri olsa da, bunun sıradan bir nezle olduğunu düşünüp izolasyon kurallarına uymaz. Kişinin kendisine asla bir şey olmayacağını düşünmesi çok tehlikeli bir durum" dedi.

AŞIRI ENDİŞELİLER DE BÜYÜK RİSK ALTINDA

Diğer taraftan Lang, aşırı endişenin de iyi sonuçlar doğurmayacağını söyledi. Lang, "Madalyonun öteki yüzü de var. Kişiler paniğe kapılır, mutlaka hastalığa yakalanacağını düşünerek korkarlar. Bu düşünceye o kadar kapılırlar ki, hastalığın belirtileri kendileri görülmeye başlar ancak bunlar yalancı belirtilerdir. Bu kişiler sürekli stres halinde olduklarından sinir sistemini öldürürler ve kalp krizi, inme geçirebilir ve hatta akıl sağlıklarını yitirebilirler" ifadelerini kullandı.

Lang, hastalıktan korunmanın en iyi yolunun el yıkama, sosyal mesafeyi koruma ve olumsuz düşünmeme gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tavsiyelere uymak olduğunu ekledi.

Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı

İlgili Haberler

Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haber
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haber
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haber
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Haber
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı Haber
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor
Endonezya'da sokağa çıkanlar, "kefenli hayaletlerle" korkutuluyor
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Emrah Ece Erken Serdar Ortaç
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 21:12:49. #1.15#
title