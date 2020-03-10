Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
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Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliği düzenlemesini kabul etti.

10.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:48
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, Putin'in devlet başkanı olarak görev yaptığı dönemlerin sıfırlanması ile ilgili anayasada değişiklik yapılması için sunulan öneriyi oyladı. Oylamada değişiklik önerisi 380 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Öneriye 43 milletvekili "hayır" oyu verirken 1 milletvekili de "çekimser" kaldı. Tasarıya göre, Putin'in tekrar devlet başkanlığına aday olmasının önündeki engel kalkmış oluyor.

PUTİN'İN ENGELLERİ ORTADAN KALKIYOR

Anayasadaki "iki defa üst üste görev yapan devlet başkanının üçüncü defa aday olamayacağı"nı içeren madde nedeniyle Putin, yeniden devlet başkanlığına aday olamayacaktı. Yapılan düzenlemeye göre Putin'in eski görev süreleri sıfırlanarak tekrar aday olmasının önündeki engel de ortadan kalkıyor.

Tasarı sadece mevcut devlet başkanı ve önceki dönemlerde görev yapmış devlet başkanlarını kapsıyor. Rusya'da 22 Nisan'da yapılacak referandumda söz konusu anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, Putin 2036'ya kadar devlet başkanı olarak görev yapabilecek.

PUTİN TOPU ANAYASA MAHKEMESİ'NE ATTI

Rus lider Putin, parlamentoda tasarının oylanması öncesinde, ülkede siyasi sistemde değişiklik öngören anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak milletvekillerine hitap etti. Devlet başkanının üst üste iki defadan fazla seçilememesini öngören anayasa maddesinin değiştirilmesine karşı çıkan Putin, kendi başkanlığının ise devamını desteklediği yönünde ifadeler kullandı. Putin konuşmasında, görev süresinin sıfırlanması ile ilgili olarak, "Aslında, bu mümkün olabilir fakat bunu için tek bir şart var, Rusya Anayasa Mahkemesi, böyle bir değişikliğin anayasa prensip ve maddelerine aykırı olmadığına karar vermelidir." dedi. Ayrıca Putin, anayasada devlet başkanlığı süresi ile ilgili zaman sınırlamasının kaldırılması fikrine de karşı olduğunu vurguladı.

2018'DE YÜZDE 76 OY ALDI

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.

Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı

Haberin Videosu:

Rus parlamentosu onayladı: Putin'ın görev süresi uzayacak

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