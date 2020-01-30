Rus muhabir, İdlib'deki çatışmalarda ağır yaralandı
Suriye'nin İdlib bölgesininde rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmayı takip eden Russia Today muhabiri Vafa Şebruni ağır yaralandı.
30.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:33
Suriye'nin İdlib bölgesinin en büyük ilçesi Maaret Numan, önceki gün Esad güçlerince ele geçirildi. İlçe etrafında devam eden çatışmaları izleyen Russia Today'ın Suriyeli kadın muhabiri Vafa Şebruni ağır yaralandı.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Şebruni'nin ilçenin batısında devam eden çatışmaları izlerken açılan ateş sonucu yaralandığı belirtiliyor. Hastaneye kaldırılan genç gazetecinin tedavisi devam ediyor.