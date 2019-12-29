: Rus model Viktoria Odintcova, yeni paylaşımlarıyla takipçilerinin içini ısıttı

29.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:03

Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Rus model Viktoria Odintcova, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Instagram'da 5,5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde topladı. Havuz başında siyah mayolu pozu ile bacak dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modelin paylaşımlarına binlerce beğenive yüzlerce yorum aldı.

"RONALDO INSTAGRAM'DAN BANA MESAJLAR ATIP, YÜRÜDÜ"

Bir YouTube kanalına konuk olan Viktoria, Ronaldo kadar ünlü birinin gönderilerinden birini beğenip beğenmediği sorulduğunda, "Bu tabii ki oldu. Hatta fotoğraf beğenmenin ötesinde diyebiliriz. Ronaldo Instagram'dan bana mesajlar atıp, yürüdü. Ama uzun zaman önceydi. 'Merhaba nasılsın?' dedi ben ise mesajı sildim ve cevap vermedim." demişti.

Rus model Viktoria Odintcova, "Bana öyle geliyor ki futbolcular herkese aynı mesajı yazıyorlar, bir haber bülteni gibi yayıyorlar. Artık şansa kim cevap verirse!" dedi.

İşte ünlü Rus model Viktoria Odintcova'nın cesur paylaşımlarından bazıları:

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