Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO savaş uçağını uzaklaştırdı

Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO savaş uçağını uzaklaştırdı

2 Rus jeti, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan NATO savaş uçağını uzaklaştırdı.

13.08.2019 17:10

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa, Baltık Denizi üzerinde yaklaşan NATO savaş uçağı, 2 Rus jeti tarafından uzaklaştırıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'yu taşıyan, Kaliningrad-Moskova seferini yapan uçağa, Baltık Denizi'nde, uluslararası suların üzerinde F-18 NATO jeti yaklaştı.

RUS JETLERİ KARŞILIK VERDİ

Rus medyası, Bakan Shoigu'nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 Rus jetinin, NATO jetine karşılık vererek uzaklaşmasını sağladığını duyurdu.

Kaynak: DHA
Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO savaş uçağını uzaklaştırdı
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