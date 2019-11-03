Rus gizli ajansı ilk defa paylaştı! Putin'in KGB'deki dosyası yayınlandı

03.11.2019 12:00

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer aldığı KGB adına çalışmış bazı isimlerin öz geçmişini ilk kez yayımladı.

PUTİN'İN BİLİNMEYENLERİ

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin'in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor. KGB tarafından oluşturulan öz geçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, "çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan" olarak tanımlanıyor.

JUDO VE SAMBODA BÜYÜK BAŞARI

Putin'in spor başarılarının yer aldığı öz geçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin günümüzde de dövüş sanatlarına olan ilgisini sürdürüyor. Putin judoda 8'inci dan , Kyokushin karatede 8'inci dan ve tekvandoda 9'uncu dan kara kuşağa sahip.

Moğolistan merkezli yayın kuruluşu Udriin Sonin'a verdiği bir röportajda Putin, judo sporunun kişinin yaşamını geliştirdiğini, başkalarına saygı duymayı ve hayatın zorlukları ile daha kolay başa çıkabilmeyi öğrettiğini söylemişti.

KGB NEDİR?

KGB'nin açılımı Devlet Güvenlik Komitesi'dir. (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servis olarak hizmet veriyorlardı. İlk olarak 1918 yılında Çeka adıyla kurulan teşkilat pek çok kez isim değişikliğine maruz kalmış ve son olarak 13 Mart 1954'te KGB adını almıştır. KGB'nın ana görevleri yabancı istihbarat ve karşı istihbaratı sağlamak, devlet sınırlarını korumak, milliyetçilik, muhalefet ve Anti-Sovyet faaliyetleri gibi suçlarla mücadele etmek, SSCB, SBKP ve Sovyet hükümetini korumak, hükümet için gerekli istihbarat ve iletişimi sağlamaktı.

KGB ulusal güvenliği tehdit eden ve savunmayı gerektiren konularda devlet adına istihbarat sağlar ve gerektiğinde doğrudan olaya müdahale ederek, tehdit unsurlarını ortadan kaldırırdı. Teşkilat 1954 yılında İç İstihbaratın NKVD birimi ve İçişleri Bakanlığının MVD biriminin birleşmesiyle meydana geldi. Merkezi Moskova'daki Lubyanka Meydanı'nında bulunuyordu.