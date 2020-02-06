: 8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi

06.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:25

Beşar Esed rejimi Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hain bir saldırı düzenlemiş ve saldırılarda 7'si asker 1'i sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımız şehit olmuştu. Rejimin gerçekleştirdiği hain saldırılar sırasında rejim güçleri askerleri ile bir Rus general birlikte görüntülendi. Rus generalin rejim askerlerini İdlib'deki saldırılar için koordine ettiği iddia edildi.

AYNI KAREDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Rusya'da sosyal medyada yayın yapan 'Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından Suriye'den ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta bir Rus generalin İdlib'de Suriye rejimi askerleri tarafından yapılan saldırılar sırasında rejim güçlerini koordine ettiği iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Rusya'da büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk askerlerine, önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Piyade Uzman Çavuş Şükrü Özler, İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem, Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve İstihkam Onbaşı Uğur Kurt ile tır şoförü İsmail Akatay şehit oldu.

Kaynak: İHA

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