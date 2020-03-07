Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmaya dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Lavrov'un Erdoğan'a "Kravatına bayıldım" dediğini açıkladı.
Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylediği merak konusu olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmanın bazı yayın organlarında 'yanlış anlaşılarak' paylaşıldığını bildirdi.
"I LOVE YOU" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "I love you" dediği iddiası yalanlandı.
LAVROV, "KRAVATINA BAYILDIM" DEMİŞ
Bir haber sitesinin ?haberini alıntılayan bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.