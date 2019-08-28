28.08.2019 17:54

Run, annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yetiştirmiş genç bir kızdır. Tüm yaşamını dört duvar arasında geçiren genç kız, eğitimini de evde annesinden alır. Hayattaki tek varlığı annesi olan genç kızın yaşamı, annesinin korkunç bir sır sakladığını keşfetmesi ile bambaşka bir hal alır. Annesinin sakladığı sırrı öğrenmeye çalışan genç kız, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Kayıp Aranıyor filmi ile tanıdığımız Aneesh Chaganty’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Sarah Paulson, Pat Healy, Kiera Allen, Erik Athavale gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Aneesh Chaganty

Senaryo: Aneesh Chaganty, Sev Ohanian

Oyuncular: Sarah Paulson, Pat Healy, Erik Athavale, Onalee Ames, Bradley Sawatzky, Clark Webster, Conan Hodgkinson, Carter Heintz, David Swim, Derek James Trapp

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Run

Yapımcı Firma: Lionsgate

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 24.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com