Run Filmi
Run filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Run filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Run, annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yetiştirmiş genç bir kızdır. Tüm yaşamını dört duvar arasında geçiren genç kız, eğitimini de evde annesinden alır. Hayattaki tek varlığı annesi olan genç kızın yaşamı, annesinin korkunç bir sır sakladığını keşfetmesi ile bambaşka bir hal alır. Annesinin sakladığı sırrı öğrenmeye çalışan genç kız, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Kayıp Aranıyor filmi ile tanıdığımız Aneesh Chaganty’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Sarah Paulson, Pat Healy, Kiera Allen, Erik Athavale gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Aneesh Chaganty
Senaryo: Aneesh Chaganty, Sev Ohanian
Oyuncular: Sarah Paulson, Pat Healy, Erik Athavale, Onalee Ames, Bradley Sawatzky, Clark Webster, Conan Hodgkinson, Carter Heintz, David Swim, Derek James Trapp
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Run
Yapımcı Firma: Lionsgate
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 24.01.2020
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