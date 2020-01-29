Ruhani'den Trump'ın Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını, "yüzyılın en alçak planı" olarak nitelendirdi.
29.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:32
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını, "yüzyılın en alçak planı" olarak nitelendirdi.
Ruhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu aptalca girişimler, yetti. Yüzyılın en alçak planı." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com