RTÜK'ten "MİT" cezası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Şubat'taki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği ve bu kapsamda hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Şubat'taki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği ve bu kapsamda hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kanal hakkında hazırlanan uzman raporunu görüşen RTÜK, 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında Yaşar Okuyan'ın şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiğini ve bu kapsamda hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yapıldığını belirledi. RTÜK, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmüne göre televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi. (İHA) Kaynak: İHA